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Koronavirüs BM Barış Gücüne sıçradı

Koronavirüs BM Barış Gücüne sıçradı
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Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Kıbrıs’taki askeri personelinde ilk kez bir Koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı.

BM Barış Gücünden yapılan açıklamada, söz konusu personelin hafif semptomlar gösterdiği, COVid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından izole edildiği ve yakın temasta bulunduğu kişilerin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, UNFICYP’in COVID-19  riskini önlemek ve azaltmak için ilgili tüm protokollere sıkı sıkıya bağlı kalmasını sağlamak amacıyla yetkili mercilerle sıkı bir çalışma yürüttüğü de belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2020, 15:40
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