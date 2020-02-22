Koronavirüs için umut olan Prof.Benter TRT Haber'e konuştu

Dünya'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, salgının önüne geçecek umut ışığı Türk profesörden geldi. Prof. Dr. İbrahim Benter çalışmalarını TRT Haber'e anlattı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, salgının önüne geçmek için yapılan bilimsel çalışmalar da devam ediyor.

Koronavirüs için umut olan KKTC Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter TRT Haber'e konuk oldu, çalışmalarını anlattı.

"İnsan vücuduna virüs girmiş olsa bile zararı önlemiş olacağız"

Virüsün çok ciddi bir şekilde yayıldığını ve yayılmanının da önlenemediğini belirten Prof. Dr. Benter, şunları söyledi:

"Bizim yapmamız gereken bu virüs vücudumuza girdikten sonra zararını nasıl önleyebiliriz? Benim 1991 yılında Amerika'da Cleveland Clinic Hastanesinde başlattığım çalışmalarda yeni bir sistemi ortaya çıkardık. Bulduğumuz yeni sistemde "angiotensin proteini" var. Biz bu proteini değişik şekillerde çalıştık ve birçok hastalığa da çare olabileceğini gösterdik.

Dünyanın birçok yerinde bu sistemler üzerine çalışıyorlar. Burada virüsle ilgili önemli olan bilgi şudur: Bir virüs vücudumuza girdikten sonra hücrenin içine girebilmesi için bu proteini kullanıyor. Yani angiotensin dediğimiz protein kapı görevi yapıyor. Virüs bu proteine bağlanıyor, hücrenin içine giriyor ve problemleri çıkarıyor. Biz daha önce yaptığımız çalışmalarda bu kapıyı kapatabileceğimiz, bu proteini durdurabileceğimizi gösterdik.

"İnşallah buna bir çözüm buluruz"

Eğer bu virüsle ilgili çalışmalarda bunu başarıp, bu proteini durdurursak kapıyı kapatmış olacağız. Virüs hücrenin içine giremeyecek ve zarar veremeyecek. Yani insan vücuduna virüs girmiş olsa bile hastalanmayacak, zararı önlemiş olacağız."

"Bakan Koca'yla görüştük"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kıbrıs'ta görüştüklerini söyleyen Prof. Dr. İbrahim Benter, "Sayın Bakanımız Fahrettin Koca ile bu konulardan da konuştuk. Sağ olsun bu çalışmaları çok ciddiye alıyorlar. Bir şeyler yapmak istiyorlar, çözüm bulmak istiyorlar. Bu konuda ben de destek verebileceğimi söyledim.

İnşallah çalışırız, hem burada, hem Türkiye’de, hem Avrupa ve Amerika’da. Birçok insanın hastalanmasına ve ölümüne neden olan tarihte belki de ilk defa bu kadar ciddi bir problem yaşıyoruz. İnşallah buna bir çözüm buluruz." dedi.

(TRTHABER)