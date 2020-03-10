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Koronavirüs paniği: Market rafları hızla boşalıyor

Koronavirüs paniği: Market rafları hızla boşalıyor
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir paniğe sebep olan corona virüsü, bugün ülkemiz'de de görülmesi korku ve endişeye neden oldu.

Marketler, koronavirüs nedeniyle panik olan ve gıda stoku yapmak isteyen insanların akınına uğradı. Üklemize gelen yabancı bir turistde virüsün görülmesi ve yayılması olasılığına ilişkin açıklamalar ve demeçler, vatandaşların  marketlere koşmasına neden oldu.

Paniğe kapılan halk salgına hazırlık amacıyla stoklamak için mağazaları boşalttı.Marketler önünde uzun kuyruklar oluştu, market rafları boşaldı...Özellikle antibakteriyel ilaçlar hızlıca tükendi.

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