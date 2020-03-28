Koronavirüse karşı 'sosyal izolasyon' kuralları

Tüm dünya olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Bu süreci en çabuk ve en sağlıklı atlatabilmenin yolu ise toplumca sosyal izolasyon.Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr Özlem Gürkut, sosyal medya hesabından vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Gürkut, bir süre evimizden çıkmamak, virüsten korunma ve yayılmasını önleme kurallarına uymak bu salgından bir an evvel kurtulmamızı sağlayacaktır açıklamalarında bulunuyor.

Avustralya Sydney Üniversitesi öngürüsü...

Sosyal izolasyon kuralına toplumun

%90’ı uyarsa salgını 3 ay içinde

%80’i uyarsa 4 ay içinde kontrol edebileceklerini

%70 veya daha azı uyarsa kontrol edemeyeceklerini söylüyor.