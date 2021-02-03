Köse: "Her gün yeni bir vaka rekoru ile sizce sağlık sistemimiz kaç gün dayanır?"

Acil Durum Hastanesi Hemşiresi, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası eski Başkanlarından Oğuz Köse, 17 saatlik nöbetinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla halka çağrıda bulundu.

Köse şunları yazdı:

"Saat 06:25

Bir sabah daha,

17 saatlik nobet bitiyor,

GÜNAYDIN DEMEK İSTERDİM AMA BİZ SAĞLIK ÇALIŞANLARI IÇIN GÜN PEK AYDINLIK GÖRÜNMÜYOR,

Bir çeyrek geçmiyor ki yeni bir

VAKA haberi duymayalım.

Çember falan diyerek birbirimizi kandırmayalım,

şu anda corona virus her yerde !!!!

Alie yok ki ya bir temaslı yada bir pozitif vaka olmasın,

Samimi olarak soruyorum,

Her gün yeni bir vaka rekoru ile sizce sağlık sistemimiz kaç gün dayanır?

Sağlık sistemimiz çöktüğünde hayatlarını kaybedecek olanlar yine bizim sevdiklerimiz, yakınlarımız olmayacak mı?

Siz saniyorsaniz ki

Bu mücadele KAYBEDELİRSE sadece biz SAGLIK ÇALIŞANLARI KAYBEDECEĞİZ..

Yanılıyorsunuz!

Kazansak da,

Kaybetsek de

Unutmayin ki bu gemide

HEP BİLİKTEYİZ..

Ya Hebirlikte kazanacagiz yada hepbirlikte kaybedecegiz.

iki yuzun uzerinde hemsire eksigi olsa da,

gunde 15_20 saat nefessiz kalip kan ter icinde calissakda,

Biz üstümüze düşen görevi

En iyi şekilde YAPIYORUZ..

Gücümüz, enerjimiz, sağlığımız, piskolojimiz el verdiğince yapmaya devam edecegiz....

Ya siz?

Senin, benim, o'nun, hepimiz için..

Üstünüze düşeni yapıyor musunuz?

Hade biraz daha sabır, biraz daha aklı selim, biraz daha sorumluluk sahibi, biraz daha dikkatli olalim ki .

#Hepbirliktekaybetmek

Yerine

#HEPBİRLİKTEBAŞARALIM"