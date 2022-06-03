Köşlüçiftlik’te hırsızlık, 1 kişi tutuklandı

Köşlüçiftlik’te hırsızlık, 1 kişi tutuklandı
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Lefkoşa Köşklüçiftlik’te, Hoca Salih Efendi sokak üzerinde bulunan bir apartmanın üç ayrı dairesi içerisinden, 24 Şubat-25 Mart tarihleri arasında,  2 adet LCD televizyon ve muhtelif spor ayakkabılarının çalındığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı, soruşturma sonucunda B.Ç.’nin (E-36) dün tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

- 13 yaşındaki kız çocuğu aranıyor

Gazimağusa’da sakin Ayşe Bulut’un (K-13), dün saat 16.30 sıralarında, ikametgahından ayrıldığı ve halen geri dönmediği belirtildi.

Bulut'un arandığıve soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

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