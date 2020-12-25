Kovid-19 aşıları ile ilgili bilimsel panel

Bu Memleket Bizim Platformu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile iş birliği içinde, koronavirüs (Kovid-19) aşıları ve salgında gelinen durum konulu bilimsel bir panel düzenliyor.

KTÖS tarafından yapılan açıklamaya göre, pazartesi günü saat 17.00’de Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) yeni salonunda yer alacak panele, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut yanı sıra Dr. Nesil Bayraktar, Dr. Özlem Şahoğlu Kocagöz ve Dr. Halil Hızal konuşmacı olarak katılacak.

Panel, ayrıca Radyo Mayıs ve Mayıs TV’den canlı olarak izlenebilecek.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 16:07