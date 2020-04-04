"Kovid-19 heryerde!... Avazımızın çıktığı kadar üç beş doktor haykırdı...Gizlimiz saklımız kalmadı"

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özcan Hüdaverdi, yine sosyal medya hesabından dünyayı ve ülkemizi etkisi altına Koronavirüs salgınıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.“Aklımın ermediği anlamsız düşüncelerle doluyum diye söze başlayan Hüdaverdi," Covid-19 heryerde! ...Covid-19’un adamıza geldiği ilk günden itibaren ve şu ana kadar yaşadığımız sürece keşke tanık olmasam!” dedi.

Hüdaverdi’nin paylaşımı şöyle:

“Aklımın ermediği anlamsız düşüncelerle doluyum…..

Covid-19’ un yapacağı tahribata kimse inanmadı ve inanmak da istemiyor nedense.

Pozitif olun, bağışıklık kazanacaksınız dediler..

Biyolojik savaş dediler, küresel iklim korunması dediler, doğal seleksiyon dediler,yarasadan bulaşdı, gibi yüzlerce yorum yapıldı…

İspanyol gribinde teknoloji ve bilim yoktu ve buna rağmen ölüm milyonlarca oldu.

Covid-19’da bilim ve teknoloji son seviyede olmasına rağmen, dünyada 100 bin civarı insan öldü!

Covid-19 heryerde!

Avazımızın çıktığı kadar üç beş doktor haykırdı!!

Gizlimiz saklımız kalmadı!

Gizli, saklı yorgan altında olur……..

Covid-19’un adamıza geldiği ilk günden itibaren ve şu ana kadar yaşadığımız sürece keşke tanık olmasam!”