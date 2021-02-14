Kovid 19 tedavisi gören bir vatandaşımız daha hayatını kaybetti

Covid-19 tedavisi gören 58 yaşındaki Salih Yıldızsaray hayatını kaybetti.
Aslen Limasollu olan ve uzun yıllardır taksicilik de yapan Yıldızsaray, Girne’nin tanınmış turizm rehberlerindendi.
En son yapılan açıklamada 12'si yoğun bakımda olmak üzere, 736 kişinin Covid-19 tedavisi sürüyor
Kaynak: YenidüzenGüncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021, 13:50
Eski Asal Turizmin sahiplerindendi. Ada halkina yurtdisinda sahane geziler duzenleyerek dunyaya acilmalarina onculuk etmisti. Yattigi yer nur, mekani cennet olsun. Allah annesine ve kiz kardeslerine sabir ve metanet versin..