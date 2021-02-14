Kovid 19 tedavisi gören bir vatandaşımız daha hayatını kaybetti

Kovid 19 tedavisi gören bir vatandaşımız daha hayatını kaybetti
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Covid-19 tedavisi gören 58 yaşındaki Salih Yıldızsaray hayatını kaybetti.

Aslen Limasollu olan ve uzun yıllardır taksicilik de yapan Yıldızsaray, Girne’nin tanınmış turizm rehberlerindendi.

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Yıldızsaray’ın ölüm haberiyle Kıbrıs’ın kuzeyinde Covid-19 kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

En son yapılan açıklamada 12'si yoğun bakımda olmak üzere, 736 kişinin Covid-19 tedavisi sürüyor

Kaynak: Yenidüzen

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021, 13:50
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YORUMLAR
Ender Akat
Ender Akat - 55 dakika Önce

Eski Asal Turizmin sahiplerindendi. Ada halkina yurtdisinda sahane geziler duzenleyerek dunyaya acilmalarina onculuk etmisti. Yattigi yer nur, mekani cennet olsun. Allah annesine ve kiz kardeslerine sabir ve metanet versin..

Ender Akat
Ender Akat - 54 dakika Önce

Eski Asal Turizmin sahiplerindendi. Ada halkina yurtdisinda sahane geziler duzenleyerek dunyaya acilmalarina onculuk etmisti. Yattigi yer nur, mekani cennet olsun. Allah annesine ve kiz kardeslerine sabir ve metanet versin..

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