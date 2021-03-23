Kovid 19'u yenen hasta, kanser nedeniyle hayatını kaybetti

Kovid 19'u yenen hasta, kanser nedeniyle hayatını kaybetti
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Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kanser tedavisi gördüğü süreçte PCR test sonucu 'pozitif' çıkan 39 yaşındaki B.I.A.’nın, 16 Mart 2021 tarihinde yapılan çift PCR test sonuçlarının 'negatif' çıktığı ancak kanser komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

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Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Bir müddet önce kolona yayılan kanser nedeniyle tıkanıklık operasyonu geçiren ve genel durumu kötü olan 1982 doğumlu (kadın) BIA'nın daha önce tedavi esnasında 7 Mart 2021 tarihinde  yapılan PCR testi pozitif çıkması üzerine Pandemi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır.

16 Mart 2021 tarihinde yapılan çift kontrol  PCR test sonuçları  negatife dönen hasta kanser komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetmiştir."

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