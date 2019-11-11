Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesi tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün toplandı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Komite gündeminde bulunan, Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini tamamladı.

Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Muhtarlar ve İhtiyar Heyeti üyelerinin verdikleri çeşitli hizmetlere karşılık alma hakkına sahip oldukları harçların ihtiyaca ve çağdaş koşullara uygun olarak güncellenmesini ve muhtarların aldığı devlet katkısının % 80’e kadar artırılmasını içeriyor.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve HP Milletvekili Mesut Genç katıldı.

Komite toplantısında, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, İçişleri Bakanlığı’ndan Hilmi Balkan, Muhtarlar Birliği Başkanı Hüseyin Barbet ve Ali Tosun da yer aldı.