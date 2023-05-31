Koyun keçi çiçeği hastalığıyla mücadele kapsamında binlerce küçükbaş aşılandı...

Gazimağusa’da iki küçükbaş hayvan işletmesinde tespit edilen koyun keçi çiçeği hastalığına yönelik koruyucu aşı uygulaması çerçevesinde, dün Veteriner Dairesi koordinasyonunda binlerce küçükbaş aşılandı.
Yapılan açıklamaya göre bu kapsamda 46 işletmede 5 bin 750 koyun ve keçi aşılandı. Türkiye Cumhuriyetinden temin edilen 20 bin doz koyun keçi çiçek aşısı, Gazimağusa ve Güvercinlik köylerindeki küçükbaş hayvanlara dün uygulanmaya başlamıştı.
Aşılama çalışmaları 6 Veteriner Dairesi ekibi ve 5 yetkilendirilmiş veteriner hekim ekibi tarafından, gerekli koruyucu ve biyogüvenlik tedbirleri alınarak yürütülüyor. Aşılama çalışmaları esnasında hastalığın eradikasyonuna yönelik hasta hayvanların itlafı, güvenli imhası ve işletmelerin dezenfeksiyon işlemleri de yapılıyor.
-Hastalığa karşı 46 işletmede 5 bin 750 koyun ve keçi aşılandı
Açıklamaya göre aşılama çalışmalarının ilk gününde 46 işletmedeki 5 bin 750 adet koyun ve keçi başarılı bir şekilde aşılandı. Karantina bölgesindeki tüm hayvanların kısa süre içinde aşılanması planlanıyor.
Aşılanan hayvanlar koyun keçi çiçek hastalığına karşı 2 yıl süre ile güçlü bir bağışıklık oluşturuyor ve hastalığın yayımı duruyor. Kullanılan aşının et ve süt ürünleri üzerinde herhangi bir kalıntısı bulunmuyor. Aşılanan hayvanlardan elde edilen süt ve süt ürünleri; kesime gönderilen hayvanlardan elde edilen et ve et ürünleri insan tüketimine sunulmasında bir sağlık riski bulunmuyor.