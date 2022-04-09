Kozmetik ürünleri ile ilgili yasada değişikliğe gidiliyor

Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Resmi Gazete’de yayımlanarak bilgiye sunuldu.

Tasarıyla ilgili görüş ve öneriler, yirmi gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığı’na sunulabilecek.

Tasarı, Kozmetik Ürünleri Yasası uyarınca izin alacak üretici firma ve ithalatçı firmaların izin başvurularında talep edilen ve yasayla istihdam etmeleri zorunlu oldukları personelin düzenlenmesini amaçlıyor.

Tasarıyla, her üretici firmanın eczacı, kimyager, kimya mühendisi, biyolog veya mikrobiyolog istihdam etmek zorunda olmasını öngörüyor.