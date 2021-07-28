KPSS'de PCR istenecek

Kamu Personel Seçme Sınavlarına (KPSS) katılım için PCR test sonucu ibraz edilmesi gerekecek.
PCR testlerinin, Sağlık Bakanlığı’na bağlı PCR test merkezleri, Lefkoşa’da Kolan Hastanesi (Perşembe, Cuma tam gün, Cumartesi saat 14.00’e kadar), Gazimağusa’da Mağusa Tıp Merkezi (Perşembe - Cuma 08.00 - 16.30, Cumartesi 08.00-12.00 saatleri arası) ve Girne’de Erduran Tıbbi Tahlil Laboratuvarı’nda (Perşembe, Cuma, Cumartesi 08.00–12.00 / 13.00-17.00 saatleri arası) ücretsiz olarak yaptırılabileceği kaydedildi.