Kredi kartlarında uygulanacak faiz oranlarına yeni düzenleme

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranları yeniden düzenlendi.
Yarın uygulamaya girecek karar uyarınca, TL cinsi işlemlerde, azami aylık akdi faiz oranı yüzde 2,72, azami aylık gecikme faiz oranı yüzde 3.22, döviz cinsi işlemlerde azami aylık akdi faiz oranı yüzde 0.96, azami aylık gecikme faiz oranı yüzde 1.46 olacak.
Yürürlükteki uygulamaya göre, TL cinsi işlemlerde azami aylık akdi faiz oranı yüzde 1.99, azami aylık gecikme faiz oranı yüzde 2.49, döviz cinsi işlemlerde azami aylık akdi faiz oranı yüzde 0.93, azami aylık gecikme faiz oranı yüzde 1.43 olarak uygulanıyordu.