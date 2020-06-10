Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten sosyal medya hesabında ki paylaşımda köpekbalıklarının avlanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sarpten’in açıklaması şöyle:

“Köpekbalıkları her ne kadar korkutucu canlılar olarak bilinse de belki de denizlerimizdeki en zararsız, hatta faydalı türdür. Akdeniz'de bugüne kadar tek bir köpekbalığı saldırısı dahi kayıtlarda yoktur. Oysa, atı sokmasından ölen binlerce insan var. Denizanaları kadar bile insan için hiçbir tehdit oluşturmayan köpekbalıklarını korumak bir anlamda denizlerin doğal yapısını korumaktır. Çünkü, bu canlılar denizlerimizi istila eden balon balığı gibi türlerin en önemli doğal düşmanlarıdır.

Bununla birlikte, ülkemizde hicbir ķöpekbalığı koruma altında değildir. Dahası, balıkçılar arasında bile yanlış algının sonucu öldürülmesi kahramanlık göstergesidir. Benzer şekilde, geçtiğimiz günlerde Erenköy açıklarında bir balıkçı tarafından 270 cm uzunluğunda bir köpekbalığı yakalandığı basına yansımıştı. Öğrendiğimiz kadarıyla, bu canlı "dikburun" diye bilinen "Isurus oxyrinchus" türü bir ķöpekbalığıdır. Tür, Akdeniz genelinde "Kritik Tehlike" altında olan ve AB yasalarınca karaya çıkartılması yasaktır.”