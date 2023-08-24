KŞK'dan basın toplantısı

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), ay sonunda Kıbrıs'taki on yıllık misyonunu tamamlayacak KŞK Üçüncü Üyesi Paul-Henri Arni ile 31 Ağustos Perşembe günü ara bölgede basın toplantısı düzenleyecek.
Etkinliği izleyecek kameraman ve fotoğrafçıların tam isminin, medya kurumu isminin ve araç plakasının “[email protected]” e-posta adresine iletilmesi ve kayıtların en geç 28 Ağustos Pazartesi günü saat 18.00’e kadar yapılması gerektiği kaydedildi.
Buna ek olarak, basın toplantısını takip edeceklerin 9.30-9.50 saatleri arasında toplantı yerinde olması ve geçerli bir basın kartı göstermesi gerektiği uyarısında bulunuldu.