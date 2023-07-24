KŞK Türk Üyesi, AP Raportörü ile yapılacak toplantıya katılmama kararı aldı

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Türk Üyesi Hakkı Müftüzade, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Kayıp Şahıslar Daimi Raportörü, AP Milletvekili Isabel Santos’un, KŞK üyeleri ile bugün yapacağı toplantıya katılmama kararı aldığını bildirdi.

Müftüzade yazılı açıklamasında, Raportör Santos’un çalışmaları kapsamında Rum Lider, Rum Meclis Başkanı ve Rum Dışişleri Bakanı da dahil Rum yetkililerle yapacağı temaslara paralel olarak, Kıbrıs Türk Tarafının da görüşlerini dinlemesi gerektiğine dair yapılan yoğun girişimlere rağmen Kıbrıslı Türk yetkililerle görüşmeyi kabul etmediğini kaydetti.

“Adalet bir ihtilafta ilgili taraflara kendilerini anlatabilmeleri için eşit fırsat verilmesini gerektirir” diyen Müftüzade, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk tarafını yok sayan bu tutum ve kayıplar gibi insani bir konunun bu davranışla siyasallaştırılmış olması nedenleriyle Sayın Raportör ile önerilen görüşmeye katılmama kararı aldığımı belirtmek isterim. Herhangi bir konunun birinci derecede ilgili taraflarını dinlemeyi dahi reddeden bir anlayışın hazırlayacağı raporun da objektif olmasını beklemek sanırım en basit tabirle naiflik olur.

AB yetkililerinin özden gelen eşit haklara sahip adadaki iki Tarafa eşit muamele etmeyi reddetmeyi sürdürmeleri halinde iş birliği çabalarımıza ve ada ile bölgemizde istikrara katkıda bulunmaları mümkün olmayacak, aksine statükonun devamına hizmet etmiş olacaklardır.”