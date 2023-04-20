KSP: “Bu ülke halkını onlarca yıl pahalı elektrik üretimine mahkûm etmek istiyorlar”

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) Genel Sekreteri Mehmet Birinci, kablo ile elektrik getirmenin elektrik maliyetlerini artıracağını savunarak, “Kablo ile elektrik getirme konusunda ısrar edilerek bu ülke halkını onlarca yıl pahalı elektrik üretimine mahkûm etmek istiyorlar” dedi.

KSP’den yapılan açıklamaya göre Birinci, Kamu İhale (Değişiklik) Yasası'nın Meclis’te oy çokluğu ile onaylanmasını ise “ülkedeki rant rejiminin kokuştuğunun” göstergesi olarak değerlendirdi ve bu yasa ile ülkenin elektrik üretiminin AKSA’ya mahkum edildiğini öne sürdü.

Yasaya karşı El-Sen’in yaptığı eylemelere de işaret eden Birinci, hükümeti enerji üretimini özel şirketlerle yapma konusunda ısrar etmekle; ana muhalefet CTP’yi ise “sermaye çevrelerinin sendikalara dayatmasını örgütlemekle” suçladı. Birinci ayrıca, eylemin Kıb-Tek çalışanlarının onayına sunulmadan sona erdirilmesinin, eylemi yürüten çalışanlara hakaret olduğunu kaydetti ve kurum çalışanlarının gelecek mücadelelerini başarı ile yapacaklarına inanç belirtti.