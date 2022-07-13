KSP'den “15-20 Temmuz 1974 olaylarıyla" ilgili açıklama

KSP'den “15-20 Temmuz 1974 olaylarıyla" ilgili açıklama
banner83
banner80

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), 15-20 Temmuz 1974 olaylarının İngiliz ve Amerikalıların planları olduğunu ileri sürdü.

 KSP’den yapılan yazılı açıklamada, Anglo ve Amerikalıların  sömürü düzenini ayakta tutabilmek için, Kıbrıs’ı üçe böldüğü iddiasında bulunularak, “Britanya, Türkiye ve Yunanistan arasında taksim etti! EOKA'yı da TMT'yi de bu amaçla kurdurttu. Kendi yaptıkları uluslararası hukuku bile çiğneyerek, binlerce insanı katlederek, yüz binlercesini yerinden yurdundan ederek, 15-20 Temmuz Anglo-Amerikan emperyalizminin kahpe planlarını hayata geçirdikleri operasyondur!” ifadeleri kullanıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Covid 19'daki...
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Covid 19'daki...
  1. Kıbrıs
﻿