KSP'den “15-20 Temmuz 1974 olaylarıyla" ilgili açıklama

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), 15-20 Temmuz 1974 olaylarının İngiliz ve Amerikalıların planları olduğunu ileri sürdü.

KSP’den yapılan yazılı açıklamada, Anglo ve Amerikalıların sömürü düzenini ayakta tutabilmek için, Kıbrıs’ı üçe böldüğü iddiasında bulunularak, “Britanya, Türkiye ve Yunanistan arasında taksim etti! EOKA'yı da TMT'yi de bu amaçla kurdurttu. Kendi yaptıkları uluslararası hukuku bile çiğneyerek, binlerce insanı katlederek, yüz binlercesini yerinden yurdundan ederek, 15-20 Temmuz Anglo-Amerikan emperyalizminin kahpe planlarını hayata geçirdikleri operasyondur!” ifadeleri kullanıldı.