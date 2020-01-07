KSP'den eyleme destek

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) Merkez Komitesi, “Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok Hareketi” desteklediğini açıkladı.

KSP Merkez Komitesi’nden yapılan açıklamada, “on yıllardan beri durmak bilmez devalüasyonlar, iki hatta üç haneli enflasyon oranları ile” halkın gelir düzeyinin düşürüldüğü, yaşam standartlarının sürekli aşağıya çekildiği, halk devalüasyonlarla gizliden gizliye vergilendirilirken, devletin harçlara ve fiyatlara yaptığı doğrudan ve dolaylı vergilerle geniş kitleleri yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum ettiği iddia edildi.