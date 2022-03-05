KSP'den Kadınlar Günü mesajı

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Dünyada ve ülkemizde, sınırların kaldırıldığı, yoksulluğun son bulduğu, sınıfsız, sömürüsüz, savaşsız, barış içinde kadına ve erkeğe insanca yaşam koşullarının sağlanacağı bir düzen yaratmak için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Parti’nin Merkez Komitesinden 8 Mart dolayısıyla yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“8 Mart 1857 tarihinde New York'ta 40 bin dokuma işçisi kadın daha iyi çalışma koşulları talebiyle greve gittiler. Polisin işçilere saldırıp fabrikaya kilitlemesi nedeniyle içeride çıkan yangından kaçamayan 129'u kadın 150 işçi yaşamını yitirdi. Yıllarca verilen mücadelenin ardından Alman Sosyalist Partisi üyesi Clara Zetkin ve Rus sosyalist yazar ve ilk kadın bakan Alexandra Collantai'nin önerisiyle 1910 yılından itibaren 8 Mart Dünya kadınlar günü olarak tarihe kaydedildi. 8 Mart, kadın emekçilerin, kapitalizme, bu düzenin yarattığı ekonomik krizlere, savaşlara, göçe, şiddete, her türlü baskı ve sömürüye, erkek egemen toplum algısına, kurallarına ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı bir mücadele günü olarak dünyada ve ülkemizde kutlanmaktadır. Burjuvazi, boyalı basın ve kampanyalarla bu günün içini boşaltmaya çalışsa da dünyada yaşanan protesto ve grevlerde kadınlar, sınıf mücadelesinde yerlerini alıyorlar. Burjuvazi 8 Martların devrimci içeriğinden ciddi anlamda korkuyor.”