KSP'den sol muhalefete eleştiri...

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) belediyelerin birleştirilmesine ilişkin yasa tasarısı konusundaki duruş ve söylemlerinden dolayı sol muhalefeti eleştirdi.

KSP, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu yasanın geçirilmesini neden istediği yönünde fikir ileri süren sol muhalefet partisine rastlamadıklarını savundu ve "sol muhalefet" dışında bir devrimci muhalefete ihtiyaç olduğu görüşünü ifade etti.

KSP Genel Sekreteri Mehmet Birinci yazılı açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’a dönük politikalarına karşı çıkan ve kendi bağımsız politikalarını ortaya koyan kaç tane sol muhalefet partisi tanıyorsunuz?” diye sordu.

Türkiye’nin Kıbrıs politikalarına karşı ilkeli bir duruş sergilemeyen herhangi bir parti ve örgütün yürüteceği mücadelenin işe yaramayacağını ileri süren Birinci, “İşte, bu nedenle de sol muhalefet dışında bir devrimci muhalefete ihtiyacımız var. İster cumhurbaşkanlığı isterse genel ve yerel seçimleri olsun ve hatta her türlü sendika ve örgüt seçimlerinde böylesi bir devrimci muhalefete ihtiyacımız var. Kendisini devrimci kabul eden her bir bireyin ve örgütün önündeki en acil görev bu devrimci muhalefetin oluşturulması için çaba harcamaktır” dedi.