KSP: "Depreme ve doğal afetlere hazırlık temel ilkemiz olmalı"

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), "Depreme ve her türlü doğal afete karşı, bu felaketler gerçekleşmeden önce hazırlıklı olmak temel ilkemiz olmalıdır." diyerek önlem alınması gereken pek çok konuda idarelerin iş işten geçtikten sonra önlemler almaya çalıştığını savundu.

KSP’den yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat depreminde binlerce insanın ölmesinin nedeninin gerekli önlemler alınmadan inşa edilen binalar olduğu, depreme karşı hazırlıklı olmak için sağlam binalar inşa edilmesi gerektiği ifade edildi.

Depreme karşı en önemli önlemin sağlam binalar yapmak olduğu vurgulanan açıklamada, azami kar uğruna, gerekli önlemleri almadan inşa edilen binalar, ev veya iş yeri değil mezar olduğu belirtilerek 6 Şubat’taki depremler “toplu katliam” olarak nitelendi.

Açıklamada idareler tarafından “Sadece deprem konusunda değil, önlem alınması gereken her konuda iş işten geçtikten sonra önlem alındığı” kaydedildi; “Su baskınlarına karşı insanlarımız sellerden ölünce önlem almayı düşünen, trafikte her yıl onlarca insanımızı kaybettiğimiz halde gerekli önlemleri almaktan, yol güvenliğini sağlamaktan aciz bir yönetimimiz var” denildi.

Tavsiyelerin de yer aldığı açıklamada, Sivil Savunma Teşkilatının yeniden düzenlenmesi ve başına konusunda uzman bir yetkilinin getirilmesi, arama kurtarma ekiplerinin eğitilmiş gönüllülerle takviye edilmesi, afetlere karşı mahalle komiteleri oluşturulması, toplanma bölgeleri ve sığınaklar hazırlanması gerektiği belirtildi.