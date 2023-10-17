KSP: “Hamas’a inanmak halkların kurtuluş mücadelelerine ihanettir”

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Hamas, Işid, El Kaide, Taliban ve Boko Haram gibi "siyasal İslam’ı oluşturan dini yapıların emperyalizmin direkt veya dolaylı hizmetinde olan tetikçi provokasyon teşkilatları olduklarını ve ülkelerinde işçi-emekçi sınıfların örgütlenmelerinin ve gerçek bir anti-emperyalist mücadelenin önünün kesilmesi ve yozlaştırılması için örgütlendirildiklerini" savundu

KSP tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye, Afganistan veya Afrika halklarının çıkarlarını ve mücadelelerini bu tür İslami örgütlerin çıkar ve mücadelelerine eşitleyerek bunları antiemperyalist olarak nitelendirmenin, halkların kurtuluş mücadelelerine ihanet olduğu savunuldu.

Dünyanın ABD ve Çin’in başında olduğu çift kutuplu bir hal alma sürecinde olduğu ve süreç içerisinde bu iki kutuplu ortama bir dizi devletin dahil olmak zorunda olacağı belirtilen açıklamada, statükoda ortaya çıkacak en küçük değişikliklerin de bu kutupları karşı karşıya getirdiği, bunun son örneğinin İsrail-Filistin savsşı olduğu dile getirildi.

“Bu durum, bu iki kutbu ve dolayısıyla da tüm dünyayı yangın yerine çevirmeye aday bir durumdur. Dünyayı anlaşarak bölüşmeyi beceremezlerse, savaşarak bölüşmeleri kaçınılmaz olacaktır. Çünkü emperyalist sistem bütün ‘cephanesini’ tüketmiş durumdadır” denilen açıklamada, bunun çaresinin hakların emperyalizme ve her türlü barbarlığa karşı güç birliği içinde ayağa kalkması ve direnmesi olduğu vurgulandı.