KSP: "İki tarafın idari otoriteleri arasında ortak ele alınmalı”

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP); koronavirüs salgını karşısında panik yapmadan ama ülkedeki sağlık olanaklarının çok kısıtlı olduğunun bilincinde hareket etmek gerektiğini belirtti.

KSP’den yapılan yazılı açıklamada, salgın ile mücadelede dışa ve içe yönelik acil önlem taleplerine değinilerek, salgınla etkili bir şekilde mücadele için adadaki iki taraf arasında ortak bir kriz masası kurulması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, alınması gereken en acil önlemin ülkeye yurt dışından girişlerin kapatılması olduğu belirtilerek, kriz masası aracılığıyla tıbbi harcamalar için AB, UNICEF ve DSÖ’ye yardım çağrısı yapılması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, derhal sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerektiği de ifade edilirken, alınması gereken ekonomik önlemlere de yer verildi.

"KORONAVİRÜS KRİZİ İKİ TARAFIN İDARİ OTORİTELERİ ARASINDA ORTAK ELE ALINMALI”

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) Merkez Komitesi, kronavirüs krizinin Kıbrıs’taki iki tarafın idari otoriteleri arasında ortak ele alınması ve ortak mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

Komite’den yapılan yazılı açıklamada, salgın vakalarının gün geçtikçe attığı belirtilerek, Kıbrıs’ı yönetenlerin acil önlemler almak yerine, bu olayı da kısır siyasi dalaşmalarına alet etme yolunu seçtikleri iddia edildi.

Açıklamada, “İki toplum arasındaki ilişkiler salgın dolayısıyla neredeyse kopma noktasına gelmiştir. Bu durumun mağdur ettiği aileler ve çalışanlar vardır. Toplum liderlikleri olayı hamasi tavırlarla ele almayı bırakmalı ve tamamıyla toplum sağlığı açısından ele almalıdırlar.” denildi.

Açıklamada ayrıca, kriz karşısında Güney’de yetkili makamların birlikte hareket ettiği, Kuzey’de ise, toplum liderliği ile hükümet arasında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde avantaj elde etmek kaygısından kaynaklanan yetki paylaşımı sorunu yaşandığı iddia edildi.