KSP, KTÖS ve KTOEÖS’ün eylemlerine tam destek belirtti

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), KTÖS ve KTOEÖS’ün öğretmen haklarını korumak amacıyla yaptıkları grev ve eylemlere tam destek verdiğini duyurdu.
KSP’den yapılan açıklamada, “yaşanan anti-demokratik süreçlerde, işbirlikçilerin ne eğitimi, ne de halkımızı iyiye taşıma gailesi vardır” denilerek, mücadelenin, öğretmene, örgütlerine ve Kıbrıs Türk halkına karşı yapılan saldırı, baskı ve tehditlere karşı olduğu savunuldu.
Açıklamada, öğretmen sendikalarının bugün Meclis önünde düzenleyeceği mitinge ve tüm okullarda 08.30-12.30 saatleri arasında yapılacak greve destek verilmesi çağrısında bulunuldu.