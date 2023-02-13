KTAMS: “4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 11 bin 932 TL”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 31 Ocak 2023 itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 11 bin 932 TL olarak açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamada, açlık sınırı hesaplanırken Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli beslenme kalıbının ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca gönderilen fiyatlarının dikkate alındığı kaydedildi.

Açıklamada, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadın için yapılması gereken gıda harcama tutarının günlük 101,05 TL, aylık 3031,50 TL; yetişkin bir erkek için günlük 106,44, aylık 3193,20 TL; 15-19 yaş arası çocuk için günlük 113,39, aylık 3401,70 TL; 4-6 yaş arası çocuk için günlük 76,85, aylık 2305,50 TL olduğu aktarıldı.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 11 bin 932 TL olduğunun yinelendiği açıklamada, İstatistik Kurumu'nun resmi rakamlarına göre 2023’ün Ocak ayında %2.62 enflasyon meydana geldiği belirtildi.