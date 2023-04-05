KTAMS: “Açlık sınırı 13 bin 247 TL”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 31 Mart itibari ile 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 13 bin 247 TL olduğunu kaydetti.
Rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Mart tarihi itibariyle açlık sınırının 13 bin 247 TL olarak hesaplandığı belirtilen açıklamada, “Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 112,20, aylık 3366 yetişkin bir erkek için günlük 117,50 aylık 3525 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 125,77 aylık 3773,10 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 86,09, aylık 2582,70 TL’dir” denildi.
Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının 13 bin 247 TL olduğu belirtilen açıklamada, “İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2023’ün Ocak ayında %2.62, Şubat ayında %4.65, Mart ayında ise %2.10 enflasyon meydana gelmiştir. Üç aylık toplam enflasyon %9.65 olmuştur” ifadeleri kullanıldı.