KTAMS, Amcaoğlu’nun sendika ve kooperatife yönelik tavırını eleştirdi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun KTAMS ve Memurlar Kooperatifi’ne yönelik tutumunu protesto etti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, bu amaçla Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Bengihan, çalışan ve emeklilerin hayat pahalılığı ile ilgili yüzde 2’lik kesinti konusundaki mücadelesi nedeniyle Maliye bakanının sendikaya öflelendiğini savundu.

Bengihan, bakanın sendika ve sendikaya bağlı olan kooperatifin, üye aidatlarının kesintisinin yapılmasını durdurma talimatı verdiğini ifade etti.

Bengihan, maliye Bakanı tarafından hazine ve muhasebe dairesinin 153 sivil toplum ile sendikadan aidat kesintisi yaptığını kaydederek, “sadece bunun içerisinden kooperatifimizin üye aidatlarının kesilmesi bizim sendikamıza yönelik yaptığı kindar bir tutumdur” dedi.

İyi idare yasasına göre işlemlerin gerekçeli yapılması gerektiğini ifade eden Bengihan, Maliye Bakanının gerekçe ve yazılı belge sunmayarak sözlü talimat verdiğini söyledi ve sendikanın gerekli hukuksal mücadeleyi vereceğini vurguladı.

Memurlar Kooperatifi Başkanı Devrim Barçın da, konuyu yargıya taşıyacağını belirtti.

Barçın,” tüm toplumumuzu Kooperatiflere dahip çıkmaya davet ederiz” dedi.