KTAMS'dan asgari ücret tepkisi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bir an önce toplanarak, asgari ücreti belirlemesi gerektiğini belirtti.

KTAMS, asgari ücretin yeniden belirlenmesi için Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun acilen toplanması talebini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu.

Basın açıklaması sırasında “Net Asgari Ücret 3323. Açlık Sınırı 3599. Başka Söze Gerek Yok” sloganlı pankart açıldı.

“DAR VE SABİT GELİRLİLERİ KORUMA NOKTASINDA İCRAAT YAPILMADI”

Güven Bengihan, 1 Şubat 2020’de yürürlüğe giren asgari ücretin brüt 3 bin 820, net 3 bin 323 olduğunu söyleyerek, Şubat 2020’de bu rakamın döviz bazında 420 sterlin iken bugün 315 sterline gerilediğini, emekçilerin 105 sterlin kayba uğradığını kaydetti.

Döviz cinsinden ev, araba ve okul taksiti borcu ödeyen emekçilerin alım gücünün geriye gittiğini dile getiren Bengihan, asgari ücretli ve dar gelirlilerin sosyal devlet anlayışı gereği zor günlerde korunması gerektiğini belirtti.

Bengihan, hükümetin, dar ve sabit gelirlileri koruma noktasında icraat yapılmadığını ileri sürerek, işsizlik ödeneğinin 2 bin 620’den bin 500 TL’ye geriletildiğini savundu.

KTAMS’ın özel sektör çalışanları ve asgari ücretlilerin de sesi olmaya çalıştığını söyleyen Bengihan, asgari ücretin sendikanın 3 bin 599 TL olarak belirlediği açlık sınırının altına düştüğünü kaydetti.

“BİRİLERİ HALA KOLTUK SEVDASINDA”

Bengihan, ülkede yaşanan sıkıntılar ortadayken, “birilerinin hala koltuk sevdası ve hükümet oyununa devam ettiğini” savundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanarak ekonomik duruma göre asgari ücreti belirlemesi gerektiğini dile getiren Bengihan, komisyonun toplantıyı iki haftalığına ötelediğini, yeniden öteleyeceklerini düşündüklerini söyledi.

Hükümetin asgari ücretin belirlenme tarihini Şubat 2021’e kadar oyalamak istediğini savunan Bengihan, vergi hesaplarının asgari ücrete göre belirlendiğini, 1 Ocak’ta vergi düzenlemeleri yapılacağını dolayısıyla asgari ücretin o tarihten sonra belirlenmesi için oyalanıldığını iddia etti.

Bengihan, ülkede hükümet boşluğu yaşandığını ancak bunun asgari ücretin belirlenmesine engel teşkil etmediğini söyledi.

Asgari ücreti belirleme kriterleri ile ilgili değişiklik yapılmasının “elzem olduğunu” savunan Bengihan, asgari ücretin yürürlüğe gireceği tarihin yasal olarak belirlenmesi ve hayat pahalılığının asgari ücretlilere de yansıtılması gerektiğini kaydetti.

Bengihan, İhtiyat Sandığı birikimlerine enflasyon oranına göre faiz yansıtılması gerektiğini söyledi.