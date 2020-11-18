KTAMS'dan çağrı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Ulusal Birlik Partisi’ni (UBP) “istihdamlarda partizanca davranmakla” suçlayarak, halkın iradesine saygılı olan, hukukun üstünlüğüne inanan tüm kurumları, siyasi partileri ve sivil toplum örgütlerini, “bu hukuksuzluğa ve adaletsizliğe dur demek” adına harekete geçmeye çağırdı.

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, yasanın, geçici işçi istihdamına olanak sağlamasının, partizanca amaçlar için nasıl kullanıldığına her seçim döneminde tanık olduklarını ifade ederek, “Geçici işçi” adı altında istihdam edilip, gayrı yasal bir şekilde bu kişilere asıl ve sürekli kadroların görevlerinin yaptırılması ve aynı kişilerin, işçilerin yasal haklarından yararlandırılmasının büyük bir adaletsizlik olduğuna işaret etti.

Bengihan, UBP’nin, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi kamuya “partizanca” yaptığını savundukları istihdamları sendika olarak mahkemeye taşımış olmalarına rağmen, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilip mazbatasını aldıktan sonra dahi “Başbakanlık” imazı ile Cumhurbaşkanlığı’na 2, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne 4, Gelir ve Vergi Dairesi’ne 2, Koop. İşleri Dairesi’ne 2, Devlet Planlama Örgütü’ne 1, Veteriner Dairesi’ne 1, Limanlar Dairesi’ne 1, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na 1, Kaymakamlığa 1 ve Tapu Dairesine 1 kişi olmak üzere toplam 16 kişilik geçici işçi istihdamı yapıldığını kaydetti.

“Cumhurbaşkanlığına seçilmiş bir kişinin ‘Başbakanlık’ görevini devrettiği gün, devletin Anayasası’nın temel ilkelerini hiçe sayan bu icraatı, siyasi tarihimizde kara bir leke olarak yerini alacaktır” görüşünü ileri süren Bengihan, “Pandemi Hastanesi’nde ve sağlık hizmetlerinde sağlık personeli ihtiyacı ortada dururken, liyakat ve eşitlik ilkeleri hiçe sayılarak yapılan bu tür istihdamlar, kamu hizmetlerinin verimliliğini olumsuz yönde etkilerken, kısıtlı bütçe olanaklarının da partizan amaçlar için nasıl kullanıldığını göstermektedir” dedi.