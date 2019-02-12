KTAMS'dan destek

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), özel sektörde sendikalaşmanın önünü açacak her türlü düzenlemeye destek vereceklerini bildirdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın özel sektörde yerel iş gücünü desteklemekle ilgili hazırladığı tüzüğün özel sektörde sendikalaşmanın önünü açacak devrim niteliğinde bir adım olduğunu ifade etti.

Bengihan, Bakan Çeler’in Bakanlar Kurulu’na sunduğu “Yerel İş Gücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü”yle, “asgari ücretlinin sömürüsünün” tam anlamıyla son bulmayacağını, ancak hayat standardının bir nebze yükseleceğini belirtti.

Bengihan, kayıt dışı ve angarya çalıştırılarak iş sağlığı ve güvenliğinden mahrum bırakılan özel sektör çalışanlarının bu mağduriyetlerinin sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi ile son bulacağına inandıklarını da kaydetti.