KTAMS'dan TAK açıklaması

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, TAK’ın muhabir, editör ve yetkililerine, haberleriyle ilgili baskı yapmak, istemde bulunmak, yol-yordam göstermenin kimsenin hakkı olamayacağını vurguladı.

Bengihan, Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK) çalışanlarının bir süreden beri ve gittikçe artan bir şekilde, hak etmedikleri ithamlarla karşı karşıya kaldıklarını, muhabirlerin, editörlerin ve Ajans yetkililerinin, “kasıtlı olarak yanlış, eksik ve yetersiz haber yazmak ve yayımlamakla” haksız bir şekilde eleştirildiklerini kaydetti.

Bengihan konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, “Örgütlü olduğumuz TAK’taki muhabir, editör ve yetkililerden, haber yapılması değil, baskı altına alınarak her söylenenin her açıklamanın aynen yazılması istemleri ve bu istemlerin kabul edilemeyecek üsluplarla dile getirilmesi, artık bardağı taşırma noktasına getirmiştir” dedi.

“BİREYSEL OLARAK MUHABİRDEN HESAP SORMAYA TEŞEBBÜS ETMEK HİÇ BİR ETİĞE SIĞMAZ”

Özellikle, “bazı milletvekilleri, parti temsilcileri ile devlet bünyesindeki bazı üst kademe yöneticilerinin”, medyada arzuladıkları şekilde çok yer almak veya haberleri arzuladıkları bir formatta yayımlatmak veya Ajansı algı operasyonlarında kullanmak peşinde koşmakta, empoze ve emrivakilerde bulunmakta olduklarını ifade eden Bengihan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ajans çalışanları, Devletin resmi haber ajansı konumundaki Kurum’daki görevlerini, belirlenen çerçeveler ve olanakları ölçüsünde evrensel basın ilkeleri çerçevesinde özveriyle yapmaktadır. Alanda görevini yapan muhabirlere, ‘ünvanı ne olursa olsun’ kimse müdahale edemez. Ajansın aktardığı haberlerle ilgili bir sorun olduğunu düşünen varsa da bilmelidir ki ‘muhatabı’, görevi çerçevesinde haberi yapmış olan muhabir değil ‘ajansın yöneticileridir’. Bireysel olarak muhabirden hesap sormaya teşebbüs etmek hiç bir etiğe sığmaz. Eğer ille de bir yere şikayet yapılacaksa bu ajans müdüriyeti olmalıdır. Muhabirin veya ajans personelinden herhangi birinin hesap vereceği yer sadece ve sadece ajanstaki üstleri veya ita amiridir. TAK’ın muhabir, editör ve yetkililerine, haberleriyle ilgili baskı yapmak, istemde bulunmak, yol-yordam göstermek, kimsenin hakkı olamaz.”

AJANS ÇALIŞANLARI, SAHİPSİZ DEĞİL

TAK’ın bir devlet kurumu olmasının, hangi kesimden olursa olsun hiç kimseye, kamusal bir görev olan halkı bilgilendirme işini ifa eden TAK personeline “özel amaç ve çıkarları doğrultusunda yönlendirme amaçlı baskı yapma” hakkı veremeyeceğine işaret eden Bengihan, ajans çalışanlarının, sahipsiz olmadığını vurguladı.

Bengihan, açıklamasını şöyle dedi: “KTAMS olarak, TAK çalışanlarıyla birlikte, baskı, tehdit ve emrivakiler karşında duracağımızı, gerekli olması halinde sendikal mücadeleden kaçınmayacağımızı vurgularız.”