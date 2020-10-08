KTAMS, Gardiyanlar Günü'nü kutladı

KTAMS, gardiyanların, zor koşullarda büyük fedakarlık göstererek görevlerini layıkıyla yaptıklarını belirterek, 8 Ekim Dünya Gardiyanlar gününü kutladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, KKTC’de kontrolsüz girişlere bağlı olarak sürekli artan nüfusla birlikte suçlar ve suçlu sayısının da arttığını söyleyerek, artan suçlu sayısı nedeniyle Merkezi Cezaevi binasının kapasitesinin çok üzerinde mahkum barındırdığını ve çalışanların da iş yükünün bir o kadar daha arttığını belirtti.

Covid-19 pandemisi sürecinde de tüm risklere ve yetersiz fiziki koşullara rağmen görevlerini hiç aksatmadan kesintisiz hizmet veren gardiyanların bu süreçte gösterdiği fedakarlığın takdire layık olduğunu belirten Bengihan, “Gardiyanlarımızın çağdaş ve güvenli bir ortamda daha verimli şekilde görev yapması ve mahkumların insanca yaşam koşullarına kavuşarak yeniden topluma kazandırılabilmesi için elzem olan yeni cezaevi binası bir an önce tamamlanmalı, cezaevi çalışanları ile ilgili olan yasa ve tüzükler bir an önce güncellenerek çalışanların mağduriyetleri giderilmelidir” dedi

Bengihan, bir sonraki Gardiyanlar Gününün, gardiyanların daha mutlu ve huzurlu olacağı çalışma koşullarına kavuştuğu bir ortamda kutlanması için mücadeleye devam edileceğini vurguladı.