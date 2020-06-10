KTAMS Genel Sekreteri Serman Yiğit oldu

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) Genel Sekreterlik ve Yönetim Kurulu üyeliği görevini ifa eden Devrim Barçın’ın genel sekreterlik ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığı belirtildi.

Sendika Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Barçın’ın uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bu süreçte birebir alanda olamayacağı için görevlerinden affını istediğini, Yürütme Kurulu’nun yaptığı yeni görevlendirmeyle sendikanın Genel Sekreterliği’ne Serman Yiğit’in getirildiğini duyurdu.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2020, 07:42