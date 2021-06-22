KTAMS, hükümeti istifaya çağırdı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), zamlara tepki göstererek, hükümeti istifaya çağırdı.
KTMAS Başkanı Güven Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, hayatı ucuzlatma vaadiyle kurulan UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin zam şampiyonluğuna doğru koştuğunu ileri sürdü.
Akaryakıta ve ekmeğe yapılan “okkalı” zamlarla zaten kuru ekmeğe muhtaç olan insanların tamamen açlığa mahkum edildiğini öne süren Bengihan, “İnsanına açlığı reva gören UBP-DP-YDP azınlık hükümeti ömrünü doldurmuştur. Anayasa’ya rağmen iktidarını sürdürmeye çalışmak halk iradesine büyük bir saygısızlıktır. Derhal istifa etmeleri halk için en büyük iyilik olacak” ifadelerini kullandı.