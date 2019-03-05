KTAMS iki saatlik grev yapacak



Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Şubesi’nde, binanın kullanılamaz durumda olması nedeniyle grev yapacak.

Yazılı açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, geçen ay söz konusu binanın kullanılamaz durumda ve çatısının da asbest olması sebebiyle sağlığa çok zararlı olduğuna dikkat çekmek için basın açıklaması yaparak yetkilileri uyardıklarını hatırlattı.

Bengihan, yeni bir bina için imzalanan protokolü de hatırlatarak yetkililere bir aylık süre tanıdıklarını ancak geçen sürede yetkililerin konuya önem vermemeleri üzerine grev kararının alındığını açıkladı.

KTAMS Başkanı Bengihan, grev sürerken basın açıklamasının ise saat 10.00’da bina önünde yapılacağını belirtti