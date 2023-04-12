KTAMS, İskele ve Güzelyurt kaza mahkemelerindeki sorunların çözümü için hükümete 17 Nisan’a kadar süre verdi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), İskele ve Güzelyurt kaza mahkemelerindeki personel sorununun 17 Nisan’a kadar çözülmemesi durumunda bu tarihten itibaren grevlere başlayacağını açıkladı

KTAMS Başkanı Güven Bengihan İskele Kaza Mahkemesi’nde 3, Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde 6 personel eksiği bulunduğunu belirterek, hükümete 7’sine kadar süre vediklerini kaydetti.

Bengihan personel eksiği giderilmediği takdirde 17 Nisan’da İskele ve Güzelyurt kaza mahkemlerinde bir günlük uyarı grevi yapacaklarını, makul bir süre vereceklerini, sorun devam ederse grevlerin süresinin artırılacağını kaydetti.

Bengihan, İskele ve Güzelyurt kaza mahkemlerindeki sorunların çözümü konusunda, hükümetin hiçbir adım atmadığı gerekçesiyle sorunlara dikkat çekmek ve hükümetin tutumunu protesto etmek için İskele Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı.

Bengihan, İskele’de özellikle yabancı nüfus artışına bağlı olarak İskele Kaza Mahkemesi’ndeki hizmet yükünün arttığını, hizmet yükü artmasına rağmen son bir yılda 5 personelin emeklilik veya görev değişimi nedeniyle eksildiğini anlattı.

Personel araç gereç eksikliğiyle ilgili hükümete yazılı ve sözlü taleplerde bulunduklarını belirten Bengihan, bu taleplerin yerine getirilmediğini ifade etti.

“Hükümetin sorumsuzluklarını hatırlatma görevi bizlere düşmüştür” diyen Bengihan, bunu yaparken kamu yararını da gözettiklerini, hayatı durduracak, halkın hizmet almasını engelleyecek bir eylem şeklini seçmediklerini önce diyalog yolunu aradıklarını, yetkililerle iletişime geçtiklerini yazılı olarak taleplerde bulunduklarını belirtti.

Mahkemelerin adalet dağıtan yer olduğunu vurgulayan Bengihan, adaletin eşit dağıtılabilmesi için tüm hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi, personel sayısının artan iş yüküne cevap vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Bengihan İskele bölgesinin gelişmesi ve yabancıların bu bölgeye gelmesiyle genel olarak kamusal hizmetlerin bu bölgede arttığını ifade etti.

Bengihan “Nüfus sayısı artarken, iş yükü de artmakta, ancak personel sayısı ters orantılı olarak gerilemektedir. Son bir yılda personel sayısı 5 kişi azalmıştır” dedi.

Diğer kaza mahkemelerinde de personel araç gereç ve demirbaş eksikliği bulunduğunu söyleyen Bengihan, bunlarla ilgili iki kez yazı yazdıklarını ifade etti.

Mahkemelerin elzem yerler içerisinde birinci sırada yer aldığını belirterek, “Geç gelen adalet, adalet değildir" diyen Bengihan, kaza mahkemesinde yıllardır bekleyen dosyalar, personel eksikliği nedeniyle tebliği edilemeyen evrak bulunduğunu, hizmet noktasında ayrıca araç eksikliği de bulunduğunu ifade etti.

Bengihan, gerekli uyarıları yapmlarına rağmen ne İskele bölgesinde ne de Güzleyurt bölgesinde eksik personelin giderilmesi için adım atılmadığını vurguladı.

Bengihan eğer 17 Nisan gününe kadar bu kaza mahkemelerinde eksik personelle ilgili bir adım atılmazsa hem İskele hem de Güzelyurt’taki kaza mahkemelerinde bir günlük uyarı grevi yapacaklarını, eksik personel ve diğer ihtiyaçlar gereken şekilde temine edilmezse grevlerin personel eksikliği giderilinceye kadar süreceğini söyledi.

Bengihan, “Bazı sendika düşmanı, demokrasi düşmanı antidemokratik zihniyetlerin sendikaların eylem ve grev hakkına dil uzattığını” ifade etti.

Bengihan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın “KKTC mi? Sendikalar cumhuriyeti mi?” paylaşımını eleştirerek, KKTC’nin demokratik ve hukuk devleti olduğunu, anayasası bulunduğunu, yasa ve Anayasa’nın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı’ya bakan olma hakkını verdiği gibi sendikalara da çalışanlarının ve kamunun haklarını korumak için gösteri, eylem ve grev hakkı verdiğini ifade etti. Bengihan, "Bize bu hakkı çok gören bir ulaştırma bakanı var” dedi.

Bengihan, hükümetin ihtiyaç olmadığı halde istediği yerlere personel alımı yaptığını ancak, elzem hizmetler olan mahkemelere personel alımı yapmadığını savundu.

Bengihan,” Sorunlara çözüm üretme becerisi yoksa hükümet etme hakkı da yoktur. Eğer biz çözüm üreteceksek, o koltuklara da onlar boşuna oturmasın, onlara da gerek yoktur” dedi.