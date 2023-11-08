KTAMS, Kalkınma Bankası yönetimini protesto etti

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), sınav tüzüğüyle ilgili önerilerini dikkate almadan terfi sınavlarını yapmakta ısrar ettiği gerekçesiyle Kalkınma Bankası yönetimini protesto etmek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Kalkınma Bankası önünde gerçekleştirilen protesto eyleminde konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 14 Kasım Salı günü sınavın yapılmaması için demokratik eylem haklarını kullanacaklarını kamuoyuyla paylaştı.

Bengihan, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’nun, kurumun şube müdürü münhalleriyle ilgili adaletli olmayacağına yönelik inançlarını dile getirerek, KTAMS’ın Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu ve başkanıyla bu konuda defalarca görüşme yapmasına rağmen sınav tüzüğünde değişikliğe gidilmediğini söyledi.

2021 yılından bu yana Kalkınma Bankası Yasası’nın güncelliğini yitirdiğini, söz konusu yasanın 1993 yılından bu yana kullanıldığını anımsatan Bengihan, Kalkınma Bankası’nda şube müdürlükleriyle ilgili verilen vekaletler konusunda KTAMS’ın dava açtığını ve bu davanın hala sürdüğüne işaret etti.

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’nun vekalet verdiği kişileri “adaletsizce ve fırsat eşitliğine aykırı şekilde” asaleten müdür atamak için yeniden münhal ilan ettiğini ileri süren Bengihan, Yönetim Kurulu‘nun yapacağı sınavlara güvensizlik olduğunu vurguladı.

Münhallerin durdurulması için çalışanların imza kampanyası başlattığını, münhallere başvuran 21 kişiden 18’inin sınavların Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılabilmesi için imza verdiğini söyleyen Bengihan, buna rağmen Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’nun 14 Kasım’da terfi sınavı, 16 Kasım’da da mülakatların yapılacağını açıkladığını, bu durumun çalışma barışını bozacağı uyarılarına kulak asılmadığını kaydetti.

KTAMS’ın ve çalışanların kararlı olduğunu, adil, hakkaniyetli, objektif bir sınav için gereni yapacaklarını ifade eden Bengihan, salı günü sınavın yapılmaması için demokratik eylem haklarını kullanacaklarını kamuoyuyla paylaştı.

Sınav tüzüğünü uygulayan birçok kurum olduğuna dikkat çeken Bengihan, salı günü yaşanacaklardan Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu ve hükümetin sorumlu olacağını kaydetti.

Bengihan şöyle konuştu:

“Salı saat 10.30’da bu sınavın yapılmaması için gereken yapılacaktır. KTAMS olarak bedel ödemeye hazır bir sendikayız. Sınavların adil, tarafsız, objektif olması için çalışacağız.”