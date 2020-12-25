KTAMS, kamu sağlık çalışanlarının izinlerle ilgili mağduriyetinin giderilmesi için öneri sundu

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yasal izin haklarını kullanamayan kamu sağlık çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla hazırladığı yasa çalışmasını bugün Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür’e sundu.

KTAMS’ın hazırladığı taslak yasa önerisinde, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın izin hakkını düzenleyen 103. maddesine yeni bir fıkra eklenerek, pandemi ve olağanüstü hal ilan edilen durumlarda kamu sağlık çalışanlarının kullanmadıkları yasal izinlerinin bir sonraki yıla aktarılması talep ediliyor.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan ve bazı sendika üyeleri, bugün Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, konuyla ilgili bilgi verdi.

Güven Bengihan, pandemi sürecinde tüm risklere rağmen görevlerini fedakârca yerine getiren, bu süreçte hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıpranan sağlık çalışanlarının yasal izin haklarını dahi kullanamadıklarını söyledi.

Ülkede salgınla karşı yürütülen başarılı mücadelenin esas sahibinin kamu sağlık çalışanları olduğunu ifade eden Bengihan, “O nedenle, bu çalışanlara asla hakkını ödeyemeyiz. Ancak, bu ‘haklarını ödeyemeyiz’ söyleminden öte, pratiğe de yansıtılmalı ve onlara hak ettikleri değer verilmelidir” dedi.

Kamu sağlık çalışanlarının yasal izinlerinin, kamu sağlığı nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından durdurulduğunu ve bu izinlerini, mevcut yasal düzenlemeden dolayı, bir sonraki yıla da aktaramadıklarını ifade eden Bengihan, kamu sağlık çalışanlarının bir mağduriyet yaşamakta olduğunu belirtti.

Bengihan, bugün Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür ile bir görüşme yaparak, sağlık çalışanlarının desteklenmesi gerektiğini ifade ettiklerini ve sağlık çalışanlarının kullanılmayan yasal izinlerinin bir sonraki yıla aktarılabilmesine yönelik hazırladıkları yasa önerisini de sunduklarını söyledi.

KTAMS Başkanı Bengihan, Müsteşar tarafından, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin yasa önerisini Bakanlar Kurulu’nun gündemine getireceği yönünde kendilerine bilgi verdiğini söyledi.

Bengihan, Bakan Pilli’nin sağlık çalışanlarının izinlerinde bir mağduriyet yaşamaması için gerekli yasal düzenlemelerin hazırlanması ve var olan izinlerin de yılsonundan itibaren, kullanılmamasından dolayı kaybedilmemesi için idari izin şeklinde Bakanlar Kurulu’ndan talep edileceği yönünde bir söz aldıklarını kaydetti.

“Bu, bizim açımızdan olumludur, sevindiricidir. Çünkü bu süreçte kamu sağlık çalışanlarını moral ve motivasyon noktasında desteklenmesi gerekir” diyen Bengihan, bu konuda Bakanlar Kurulu’nun duyarlı bir şekilde karar üreteceğine olan inançlarını dile getirdi.

Yasa önerisi, Kamu Sağlık Çalışanları Yasasının izin hakkını düzenleyen 103. Maddesine, “3. Fıkradaki 32 ve 84 günlük süre sınırlamalarına bakılmaksızın, pandemi ve olağanüstü hal ilan edilen durumlarda kamu sağlık çalışanlarının kullanmadıkları izinleri bir sonraki yıla aktarılır” ifadesi yer alan 10. fıkranın eklenmesini öngörülüyor.