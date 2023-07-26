KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde 1 saatlik uyarı grevi yaptı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve KKTC Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), personel eksikliği, bina ve yasal sorunlardan kaynaklı sorunlara dikkat çekmek amacıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde 1 saatlik uyarı grevi ve basın açıklaması yaptı.

Mahkemeler önünde basın açıklaması yapan sendikalara Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) de destek verdi.

-Bengihan

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, mahkemelerin ülkenin en güvenilir kurumlarının başında geldiğini, fakat bunun sendikaların hak arayışı yapmayacağı anlamına gelmediğini belirtti.

Ülkede artan suç ve suçlu oranıyla birlikte sürekli tekrarlanan seçimlerin iş yükü halihazırda ağır olan mahkeme personelinin hayatını çekilmez hale getirdiğini dile getiren Bengihan, bina, personel eksikliğine rağmen fedakârlıkla çalışan mahkeme çalışanlarının gerekli takdiri görmediklerini ifade etti.

Bengihan, 25 Haziran seçimlerinin ardından personel sözü verilmesine rağmen halen söz konusu istihdamların yapılmadığını hatırlattı.

Bengihan ayrıca, "Kayıt Kalemleri Tüzüğü" adı altında personelin derce, barem, aranan nitelikler vb. ancak yasayla ve teknik komite kurularak düzenlenmesi gereken maddeler üzerinde, sendikaların ve çalışanların haberi olmaksızın değişiklik yapılmaya çalışıldığını da aktardı.

Anayasa'nın mahkemelere tüzük yapma yetkisi verdiğini, fakat bunun sadece görev ve sorumlulukları kapsayabileceğine dikkati çeken Bengihan, Personel Dairesi Müdürü'nün de mali konular, ödev ve haklar, barem ilerlemeleri vb. konularda teknik komite kurulması ve yasayla değiştirilmesinin gerekli olduğu yönünde görüş bildirdiğini de ekledi.

Mahkemeler binalarındaki bazı birimlerin polisin boşalttığı binalara taşınması hususunda iş sağlığı ve güvenliği (İSG) uzmanlarının görüşünü ve raporunu talep ettiklerini de söyleyen Bengihan, İSG uzmanlarının "çalışma koşullarına uygundur" raporu vermesi halinde personelin taşınmaya hazır olduğunu, bu konudaki hassasiyete duyarsız kalınmaması gerektiğini, ayrıca sendikaların İSG konusunda tüm masrafları karşılamaya hazır olduklarını bildirdi.

-Bengihan'dan Arıklı'ya: "Too Late..."

Bengihan bir soruya karşılık mahkemelerin bütçeden gerekli katkıyı alamadığını, hükümetin de zaten böyle bir derdi olmadığını öne sürdü.

Yeni açılan Ercan Havaalanı konusuna da değinen Bengihan, sendikaların yeni havalimanında birçok eksiklik olduğu ve açılmaması gerektiği konusunda defalarca uyarı yaptığını anımsattı ve dün Ercan'da yaşananlardan sonra kamuoyu önünde halktan özür dileyen Ulaştırma Bakanı Arıklı'ya yönelik "Too late" (Çok geç) ifadelerini kullandı.

-Atan: "Mahkemelerin yıpratılması kabul edilemez"

KAMUSEN Başkanı Metin Atan da diyalog ve istişare beklediklerini ifade ederek, ülkenin en güvenilir kurumlarının başında gelen mahkemelerin yıpratılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kurumlarının durumu ve ekonomiye bakıldığı zaman genelde ülkenin artık çekilmez bir hal aldığını da dile getiren Atan, hükümeti de "Üç başlı yılan" olarak niteledi.

İş güvenliğinin öncelikli bir konu olduğunu kaydeden Atan, mahkeme personelinin güvenli bir ortamda çalışmalarını sürdürmesi ve huzurunun ilk sırada olduğunu, sendikaların bu anlamda hükümetle çalışan arasında bir köprü vazifesi gördüğünü anlattı.

Havaalanı konusuna da değinen Atan, "Sayın Arıklı artık özür dilemeyecek; bırakıp gidecek... Adeta koltuğa yapıştı gitmiyor... Bizler 'bu havaalanında eksiklikler var' derken bizim 'ruh sağlığımızın bozuk olduğunu' söylüyordu... Asıl özür dilemesi gerekenler Arıklı'yı o makama getirenlerdir." şeklinde konuştu.