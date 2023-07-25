KTAMS, KAMUSEN ve Kamu-İş yarın Lefkoşa mahkemelerinde bir saatlik uyarı grevine gidecek

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), yaşanan sorunlara dikkat çekmek için yarın Lefkoşa Mahkemelerinde bir saatlik uyarı grevine gidecek.

Sendikalar, saat 10.30’da mahkemeler önünde basın açıklaması da yapacak.

Sendikalar adına yazılı açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 3 sendikanın, yarın 10.00-11.00 saatleri arasında Lefkoşa Mahkemelerinde bir saatlik uyarı grevi uygulayacağını belirtti.

Bengihan, saat 10.30’da mahkemeler önünde basın açıklaması yapılacağını da bildirdi.