KTAMS, KAMUSEN ve Kamu-İş yarın Lefkoşa mahkemelerinde bir saatlik uyarı grevine gidecek

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), yaşanan sorunlara dikkat çekmek için yarın Lefkoşa Mahkemelerinde bir saatlik uyarı grevine gidecek.
Sendikalar adına yazılı açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 3 sendikanın, yarın 10.00-11.00 saatleri arasında Lefkoşa Mahkemelerinde bir saatlik uyarı grevi uygulayacağını belirtti.
Bengihan, saat 10.30’da mahkemeler önünde basın açıklaması yapılacağını da bildirdi.