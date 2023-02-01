KTAMS, LAÜ’de bir günlük uyarı grevi yapıyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) örgütlü olduğu Lefke Avrupa Üniversitesi'nde (LAÜ), çalışanların enflasyon altında ezilmemesi için 6 ayda bir hayat pahalılığının maaşlara yansıtılması talebiyle bir günlük uyarı grevine gitti.

Sendika yetkilileri çalışanlarla birlikte üniversite önünde basın açıklaması yaptı.

Üniversite önünde ateş yakan eylemciler, “Vur vur inlesin, yönetim dinlesin”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları attı. Şarkıların da çalındığı eylemde, halay da çekildi.

Sağduyu çağrısı yapan ve mütevelli heyetine seslenen KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Çalışanlara 6 ayda bir hayat pahalılığı verilmesi için adım atsınlar biz de bu ateşi söndürelim yoksa bu ateş sizi de yakacak” dedi.

Talepleriyle ilgili adım atılmazsa grev ve eylemlerin devam edeceği uyarısı yapan Bengihan, “Ateşi söndürmek de büyütmek de mütevelli heyetinde gelin çalışma barışını birlikte sağlayalım” çağrısı yaptı.