KTAMS Madrid’de düzenlenen konferansa katıldı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS), Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu’nun (EPSU) 25 Kasım’da İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlediği “Kamu İşyerlerinde Üçüncü Taraf Şiddetini ve Tacizi Engelleme Konusunda Sosyal Partnerlerin Rolü” konulu konferansına katıldığı bildirildi.
KTAMS Başkanı Bengihan konferansta yaptığı konuşmada, gerek kamu işyerlerinde, gerekse hayatın her alanında her türlü şiddetin önlenmesi için her şeyden önce devletin eğitim politikalarını gözden geçirerek, çocuklara, eşitlik, özgürlük ve insan hakları gibi değerlerin öğretilmesi gerektiğine vurgu yaptı.