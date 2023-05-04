KTAMS, “partizanca istihdam yapıldığı gerekçesiyle” hükümeti protesto etti

KTAMS, hükümetin seçim öncesi partizanca istihdam yaptığını öne sürerek, “fırsat eşitliğine aykırı olarak devlete geçici işçi statüsünde istihdam yapıldığı" gerekçesiyle hükümeti protesto etti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hastanelerde personel eksikliğinden kaynaklı hizmet sıkıntısı yaşandığını, buna rağmen Maliye Bakanı’nın personel alımına onay vermediğini öne sürerek, “Sizin partinizin koltuklarını garanti altına almak için yapacağınız 70 tane istihdam, bu ülkenin sağlık sisteminden, halkın sağlık hizmeti almasından daha değerlidir demek ki. Bunu halkımız görsün” dedi.

Bengihan, 70 tane istihdamın şu anki maaşlara göre aylık maliyetinin 2 milyon 100 bin TL olduğunu, temmuzda eklenecek hayat pahalılığından sonra bunun maliyetinin 1 buçuk katına çıkacağını söyledi.

“Seçim yasaklarını 60 günden 30 güne istihdam yapmak için mi çektiniz?” diye soran Bengihan, bu konunun üzerine gidilmesi ve hesap verilmesi için muhalefete de çağrıda bulundu.

Bengihan, her türlü belgesi olmasına rağmen, eşit puan alan gençlerin bile kadro eksikliğinden dolayı işe alınmamasına rağmen “iktidar partilerinin bayrak sallayıcılarının işe alındığını” savunarak, “Bu ülkenin gençlerinin geleceğini çalıyorsunuz, umutlarını çalıyorsunuz” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “hükümetin seçim öncesi partizanca istihdam yaptığı gerekçesiyle” basın açıklaması yaptı.

Maliye Bakanlığı önünde bir araya gelen KTAMS Yönetim Kurulu, “Partizanca ve Adaletsizce İstihdamlara Son” yazılı pankart açtı.

- “Adaletsizce, hukuksuzca, çocuklarımızın geleceğini ve umutlarını çalarak…”

KTAMS Başkanı Bengihan, basına yaptığı açıklamada, ülkede 10 binlerce gencin devlete girebilmek için sınavlara girdiği ve tüm yeterlilikleri olmasına rağmen kadro yetersizliği nedeniyle işe alınamadığını söyleyerek, UBP-DP-YDP hükümetinin “her seçim döneminde olduğu gibi”, kendi yandaşlarını hiçbir yeterliliğe bakmadan istihdam ettiğini öne sürdü.

Hükümetin, “adaletsizce haksızca hukuksuzca, çocukların geleceğini ve umutlarını çalarak” idari işlemde bulunduğunu savunan Bengihan, devlet hastanelerindeki sağlık personeli eksikliğine ve yaşanan sıkıntılara işaret etti, Maliye Bakanı’nın tekniker ve hemşire istihdamlarını 2 aydır imzalamazken, geçici işçi istihdamını imzaladığını ileri sürdü.

Bengihan, “Sizin partinizin koltuklarını garanti altına almak için yapacağınız 70 tane istihdam, bu ülkenin sağlık sisteminden, halkın sağlık hizmeti almasından daha değerlidir demek ki. Bunu halkımız görsün” dedi.

- “Sınavlara girip yeterlilik alan 10 binlerce gencimizin ne suçu var?”

“İktidar partilerinin bayrak sallayıcılarına yönelik yapılacak istihdamların” şu anki maaşlara göre aylık maliyetinin 2 milyon 100 bin TL olduğunu, temmuzda eklenecek hayat pahalılığından sonra bunun maliyetinin 1 buçuk katına çıkacağını söyleyen Bengihan, “Bu ülkenin gençlerinin geleceğini çalıyorsunuz, umutlarını çalıyorsunuz. Gelecek hırsısınız, halk düşmanısınız” diye konuştu.

Bengihan, “Siz seçim yasaklarını 60 günden 30 güne istihdam yapmak için mi çektiniz” diye sorarak, muhalefete de çağrıda bulundu; bu konunun üzerine gidilmesini ve hesap verilmesinin sağlanmasını talep etti.

Kamuda verimliliğin düştüğüne dair ifadelere yönelik, “Çakmak Hasan, kibrit Hüseyin’i işe alırsan tabi ki düşer” diyen Bengihan, “Sınavlara girip yeterlilik alan gençlerimizin ne suçu var?” diye konuştu.

Bengihan, kamu kurumlarına yönelik hazırlanan İyi İdare Yasası’nda yer alan hükümleri okuyarak, hükümetin yaptığı işlemlerde hükümlere aykırı davrandığını iddiasında bulundu ve yapılan istihdamlara ilişkin ulaştıkları bilgileri deşifre edeceklerini açıkladı.