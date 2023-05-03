KTAMS: “Partizanca istihdam yapılmasını şiddetle kınıyoruz”

KTAMS: “Partizanca istihdam yapılmasını şiddetle kınıyoruz”
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), seçime yönelik istihdamların yapılmaya başlandığını öne sürerek, “iktidar partilerinin devletin kaynaklarını kendi yandaşları için kullanarak, fırsat eşitliğine aykırı partizanca istihdam yapmasını kınadığını” kaydetti. 

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KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yaptığı açıklamada, “Lefke Avrupa Üniversitesi’ne 15 kişilik istihdam yapılacağı konuşulurken, Başbakanlık Müsteşarı imzasıyla UBP-DP-YDP koalisyon ortaklarına gönderilen yazı ile her bir ortağa 10 adet partizanca istihdam yapma yetkisi verildiği, UBP’nin de 60 civarında partizanca istihdam yapacağı bilgimize gelmiştir” dedi.

Bengihan, seçim yasaklarının bir aya indirilmesinde esas amacın partizanca istihdamlar için zaman kazanmak olduğunu ileri sürerek, şunları kaydetti:

“Binlerce gencimiz eşitlik ilkesine bağlı, liyakate dayalı, adaletli istihdam için münhal açılıp sınav yapılmasını beklerken iktidar partilerinin devletin kaynaklarını kendi yandaşları için kullanarak fırsat eşitliğine aykırı partizanca istihdam yapmasını şiddetle kınıyoruz. Anayasa’nın eşitlik ilkesini yok sayarak yapılan partizanca istihdamlara karşı mücadele edeceğimizi vurgularız.”

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