KTAMS: "Rutin PCR testi ibraz etme şartı aranmalı"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), kamu ve özel sektör kurumlarına girişlerde, sürekli dolaşım halinde çalışan iş takipçileri ve muhasipler gibi kesimlerden “rutin PCR testi ibraz etme şartı” aranması gerektiğini kaydetti.

KTAMS Genel Sekreteri Serman Yiğit yazılı açıklamasında, tüm dünyada yayılmaya devam eden Covid-19’un ülkede de nereden geldiği belli olmayan yerel vakalar nedeniyle yayılma eğilimi gösterdiğine işaret etti.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarına tüm toplumun disiplinli bir şekilde uyması gerektiğine inanç belirten Yiğit, şunları kaydetti:

“Açılımlarla birlikte çalışma yaşamındaki denetimlerin daha sık yapılması büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde özellikle insan sirkülasyonunun yoğun olduğu kamu ve özel sektör kurumlarına girişlerde sürekli dolaşım halinde çalışan iş takipçileri ve muhasipler gibi kesimlerden rutin PCR testi ibraz etme şartı aranması gerektiği kanaatindeyiz. Bu çerçevede bir uygulama gerçekleştirilmesi hem sürekli dolaşım halinde çalışan kişilere, hem günlük işlerini gerçekleştiren vatandaşlarımıza, hem de bu vatandaşlarımıza hizmet veren çalışanlarımıza yönelik önemli bir ek tedbir olacaktır.”