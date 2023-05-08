KTAMS: Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenebilmesine yönelik yasal düzenlemenin yapılacağı sözü verildi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Başbakan ve Sağlık Bakanının ilgili sendikalara sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenebilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılacağı sözü verdiğini açıkladı.

KTAMS, yasa çalışması için sendikanın çarşamba günü Sağlık Bakanlığında yapılacak toplantıya çağrıldığı da duyurdu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından konuya ilişkin açıklamada, “Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar ve genel olarak ülkemizde giderek artan şiddet olaylarına dur demek için bugün sendikamız 09.00-13.00 saatleri arasında tüm sağlık kuruluşlarında grev uygulayarak Meclis önündeki eyleme katılmıştır” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meclis’te Başbakan ve Sağlık Bakanı ile gerçekleştirilen görüşmede sendikalara, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenebilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılacağı sözü verilmiş olup, yasa çalışması için sendikamız 10 Mayıs Çarşamba günü Sağlık Bakanlığında yapılacak olan toplantıya çağrılmıştır.”

KTAMS, “Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti kınar, şiddetin önlenmesi adına her türlü katkıyı koymaya hazır olduğunu” yineledi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2023, 15:40