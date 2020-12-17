KTAMS: “Sağlık sisteminin çökmemesi için acilen tedbir alınması gerekiyor”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Covid-19 pozitif vaka sayısının arttığı bu günlerde, hem hastanelerden hizmet alanları, hem de sağlık çalışanlarını korumanın yanısıra sağlık sisteminin tamamen çökmesini önlemek adına polikliniklerdeki yoğunluğu azaltmak için acilen tedbir alınması gerektiğini kaydetti.

Bengihan yazılı açıklamasında, Covid-19 pandemi sürecinde kendisinin ve ailesinin sağlığını büyük riske atarak, gecesini gündüzüne katıp fedakarca çalışan sağlık personelinin ödüllendirilmesi gerekirken yasal haklarının dahi verilmediğini ifade etti.

Pandemi sürecinin tüm yükünü çeken, hem fiziken, hem de psikolojik olarak yıpranan sağlık çalışanlarına emeklerinin karşılığı olan ek mesai ödenekleri ödenmezken, yasal izin haklarının da kullandırılmadığını belirten Bengihan, şunları kaydetti:

“2020 yılı içinde pandemi nedeniyle sağlık çalışanlarının üç kez izinleri iptal edilmiştir. Sağlık çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi için dafalarca Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşülmüş ve yıl sonu gelmiş olmasına rağmen bu konuda hiçbir çözüm üretilmemiştir.

Sağlık çalışanlarının büyük fedakarlık göstererek hizmet verdiği bu süreçte personel eksikliği nedeniyle zorunlu olarak ek mesai çalıştırılmasının bugün yerel bir gazetede çalışanların keyfi bir uygulaması gibi lanse edilmesi kabul edilemez.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde seçim kazanmak uğruna yüzlerce geçici işçi istihdamı yapıldığı, hatta Sn Ersin Tatar’ın cumhurbaşkanı seçildikten sonra dahi başbakan imzası ile istihdam yaptığı halde yeni yapılan pandemi hastanesine sağlık çalışanı istihdam edilmemesi gerçeği ortada dururken sağlık çalışanlarının keyfi bir şekilde ek mesai çalışıyor gibi gösterilmesi insafsızlıktır.

Ülkemizde pozitif vaka sayısının arttığı bu günlerde hem hastanelerden hizmet alan halkımızı hem de sağlık çalışanlarını korumak ve sağlık sisteminin tamamen çökmesini önlemek adına polikliniklerdeki yoğunluğu azaltmak için acilen tedbir alınması gerekmektedir.”

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020, 13:19